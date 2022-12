Frischekur für Laubengang

Die finalen 39 Meter zum so genannten „Ende der Welt“ im Schlossgarten Schwetzingen haben eine Frischekur erhalten: Der Laubengang zum Perspektiv, einer gemalten Augentäuschung in Form einer paradiesischen Flusslandschaft, wurde aufwendig restauriert. Fünf Monate werkelten Arbeiter einer Firma vom Bodensee an dem marode gewordenen Holz-Stahl-Konstrukt in der Badhausanlage.

Gisela Splett (4. v. l.) mit Abgeordneten im sanierten Laubengang. © Lenhardt

Baden-Württembergs Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) machte sich am Freitag persönlich ein Bild des sanierten, historisch wertvollen Bauwerks. „Schätze wie den historischen Schlossgarten Schwetzingen zu pflegen und zu erhalten, ist eine wichtige Aufgabe der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG)“, sagte sie dabei und freute sich, „dass Besucher den historischen Laubengang wieder wie zur Zeit des Kurfürsten Carl Theodor vor 250 Jahren erleben können“. Die Badhausanlage war einst privater Rückzugsort von Carl Theodor, erbaut wurde sie zwischen 1768 und 1772.

Die Restauration kostete 170 000 Euro, wovon 110 000 Euro aus Toto-Lotto-Mitteln flossen und 60 000 Euro das Land zusteuerte.

Für Michael Hörrmann, den scheidenden SSG-Geschäftsführer, war dies ein schöner Abschluss seiner Amtszeit, zum Jahresende geht er in den Ruhestand. Dann möchte er einen Freundeskreis für die SSG ins Leben rufen, um geschichtsträchtige Stätten wie den Schlossgarten in Schwetzingen weiter zu erhalten, wie er bei dem Vor-Ort-Termin verkündete. kaba