Bei den Schulabschlussfeiern auf der Heidelberger Neckarwiese ist es in diesem Jahr ruhig geblieben. Diese Bilanz zog die Stadt Heidelberg am Donnerstag. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht auf dem Neckarvorland hatte gefeiert werden dürfen, war es jetzt wieder erlaubt. Doch vermutlich wegen des trüben Wetters und dem Regen am Nachmittag war die Besucherzahl sehr

