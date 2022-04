Friedensmarsch in Heidelberg am Ostersamstag

Heidelberg. „Die Waffen nieder! Friedenslogik statt Kriegslogik!“: Unter diesem Motto steht der Friedensmarsch am Ostersamstag, 16. April. Start ist um 12 Uhr an der Stadtbücherei (Poststraße 15). Die Teilnehmer laufen dann in Richtung Neckarwiese, wo gegen 14 Uhr die Abschlusskundgebung beginnt. Neben den im Friedensbündnis Heidelberg zusammenarbeitenden Organisationen – außer den örtlichen Friedensgruppen auch die Bunte Linke, Die Linke HD, der SDS HD und der DGB Heidelberg Rhein-Neckar – wird der Ostermarsch auch von den Fridays for Future Heidelberg und dem Netzwerk Care Revolution Rhein Neckar mitgetragen.

Reden werden auf den Kundgebungen u.a. Pfarrer Vincenzo Petracca von der Citykirche Heiliggeist, Mia Lindemann von der Seebrücke Heidelberg und die Mannheimer Abgeordnete der Linkspartei Gökay Akbulut. Für die künstlerische Umrahmung werden u,a. Antikriegslieder von der Chansonsängerin Gabriele Kentrup, Michael Csaszkóczy (Gitarre, Gesang) und Rike Fießer (Querflöte) sorgen.