Heidelberg. Keine Einnahmen, aber die Ausgaben für Futter und Unterhalt laufen weiter: Melanie Weigl bangt um den Fortbestand ihrer Alpaka-Farm „Hirtenaue“ im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen. Weil das städtische Ordnungsamt die Weideanlage mit den sieben Tieren als „Freizeiteinrichtung“ einstuft, darf die Tierfreundin schon seit November 2020 keine Wanderungen mit den sanften Wolllieferanten mehr anbieten. Vergeblich hat Weigl dagegen geklagt.

AdUnit urban-intext1

Als Ende Oktober der zweite Lockdown kam, erhielt die Farmbesitzerin vom Veterinäramt auf Anfrage den Hinweis, dass sie ihre Wanderungen unter Einhaltung des Hygienekonzepts weiter anbieten dürfe. Doch schon drei Tage später schloss das Ordnungsamt die Farm. Und obwohl wegen der günstigen Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt seit zehn Tagen nicht nur der Einzelhandel, sondern zum Beispiel auch der Zoo wieder geöffnet hat, müssen die Alpakas weiter auf ihrer Weide mit dem Unterstand bleiben.

„Ich klagte gegen diese Unverhältnismäßigkeit ab November 2020 zuerst beim Verwaltungsgericht Karlsruhe und in nächster Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim“, berichtet Weigl. „Beide Gerichte folgten der Stadt Heidelberg in der Argumentation, meine Farm sei laut Coronaverordnung ein Freizeitbetrieb, und Freizeitbetriebe müssen schließen, da es erwiesen sei, dass in Freizeiteinrichtungen eine Vielzahl von Menschen zusammenkommen, die engen körperlichen Kontakt zueinander haben.“

Bußgeld bis 5000 Euro angedroht

AdUnit urban-intext2

Seit 8. März seien wieder alle Alpakafarmen in Baden-Württemberg und Bayern geöffnet. „Und auch ich habe unter den hohen Hygienestandards, die bei mir selbstverständlich sind, Montag vor einer Woche geöffnet und eine einzige Alpakawanderung mit fünf Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren durchgeführt“, bestätigt die Tierbesitzerin. Doch das Ordnungsamt droht - nach Kenntnisnahme eines „Facebook“-Eintrags - mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro.

„Der Betrieb der Alpaka-Farm fällt unter den Begriff ,Freizeiteinrichtung’ im Sinne der Corona-Verordnung“, teilt eine Sprecherin der Stadt dieser Redaktion mit. „Nach Paragraf 13 Nummer 5 Corona-Verordnung (in der Fassung vom 7. März 2021) müssen Freizeiteinrichtungen, auch außerhalb geschlossener Räume weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen haben.“ Zwar sehe die Verordnung wegen der niedrigen Inzidenzwerte im Stadtgebiet Lockerungen vor - allerdings nicht für Freizeiteinrichtungen. „Die Zehn-Personen Regelung gilt lediglich für Sportanlagen und Sportstätten im Freien - die Alpaka-Farm gehört nicht dazu“, heißt es weiter von der Stadt.

AdUnit urban-intext3

Weigl indes wartet weiter darauf, dass die Stadt einen Verwaltungsakt mit dem Betriebsverbot erlässt, und hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet.

AdUnit urban-intext4

Sie hat Angst, die Farm zu verlieren: „In den vergangenen Wochen habe ich mich durch Unterstützung und den Verkauf von Gutscheinen über Wasser gehalten.“ Aber wenn der Lockdown vorbei ist, wird es eng: Bis Jahresende seien die Termine schon so gut wie ausgebucht durch diese Gutscheine. Aber sie müsse doch weiter Geld einnehmen.

Theoretisch dürfte Weigl zwar weiter eine 1:1-Therapie mit Alpakas anbieten. Indes: Ihre Tiere brauchen die Gemeinschaft von mindestens zwei Artgenossen, um überhaupt loszulaufen. „Ich bräuchte drei Menschen über zehn Jahren für ein solches Therapieangebot - plus mich, der die Anleitung gibt und aufpasst.“ Gewandert würde mit Mundschutz, und ohnehin wäre schon immer eine Anmeldung vorab notwendig - die Bedingungen seien also mindestens so Corona-konform wie etwa in einem Zoo.

An Pfingsten 2019 hatte Weigl mit Unterstützung der Stadt die ersten Wanderungen auf ihrer neuen Farm angeboten. Pepino, Blacky, Sam und Gargamel waren die ersten Hengste, die einzogen. Mit den jüngsten Neuzugängen Maylon und Terence ist die Herde inzwischen auf sieben Tiere angewachsen. Das sanfte Wesen der Alpakas wirkt auf Menschen entspannend. Sie können vom Kontakt mit den „Entschleunigern“ etwa bei Stress profitieren.

Wildschweine verjagt

Zweieinhalb Jahre lang hatte sich die hauptberufliche Kirchenmusikerin, die unter anderem Chöre in Heidelberg und Hirschberg leitet, auf das Alpaka-Projekt vorbereitet. Die Farm hat zusätzlich die Aufgabe, Wildschweine fernzuhalten und die Landschaft zu pflegen, die sonst wieder ruck, zuck mit Brombeerhecken überwuchert wäre.

Eine 30-köpfige Rotte suchte davor die Streuobstwiesen heim, versetzte Anwohner in Angst und Schrecken und löste sogar Polizeieinsätze aus. Dem Schwarzwild scheint die schiere Anwesenheit der 1,50 Meter großen Tiere Respekt einzuflößen.