Freiwilliges Angebot: Eltern von Kita-Kindern erhalten kostenlose Test-Kits

Heidelberg. Für Heidelberger Eltern von Kita-Kindern startet ab Mittwoch ein regelmäßiges Corona-Selbsttest-Angebot für den Nachwuchs. Wie die Verwaltung mitteilte, werden interessierten Eltern wöchentlich kostenlos zwei Selbsttest-Kits zur Verfügung gestellt, damit die Kinder auf freiwilliger Basis an zwei Tagen in der Woche vor dem Besuch der Einrichtung getestet werden können.

Trotz der aktuell niedrigen Inzidenz in Heidelberg mahnt Oberbürgermeister Eckart Würzner weiter zur Vorsicht und erklärte: „Wir haben deshalb sehr schnell in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine eigene Heidelberger Teststrategie auch für Kita-Kinder erarbeitet und sind mit der Anschaffung der Tests in Vorleistung getreten.“ Das Land Baden-Württemberg will sich im Rahmen des Finanzausgleichs an den Kosten beteiligen.

Wöchentlich werden in den Heidelberger Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege rund 16.000 Tests benötigt. Ziel sei es, Infektionen schnell zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Die regelmäßigen freiwilligen Testungen seien „ein wichtiger Baustein zum Schutz vor Infektionen“, betonte Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen und ergänzte: „Das hilft uns, die Einrichtungen dauerhaft offen zu halten und den Kindern einen geregelten Tagesablauf und Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen.“

„Nasenpopeltest“ im Einsatz

Zum Einsatz kommen soll der sogenannte „Nasenpopeltest.“ Das sind Nasaltests mit kurzen Stäbchen für den vorderen Nasenbereich). Eltern erhalten diese Tests nach Unterzeichnung einer Einwilligungserklärung ab Freitag, 7. Mai, direkt in den Kindertageseinrichtungen, informierte die Stadt.

Mit diesen Antigentests sollen in erster Linie Kindergartenkinder ab drei Jahren getestet werden. Für Kinder unter drei Jahren empfiehlt die Stadt Heidelberg aktuell keine Testung. Falls Familien mit jüngeren Kindern Interesse zeigen, könnten aber auch diese Test-Kits erhalten.

