Freiwillige sammeln am Freitag Müll im Neuenheimer Feld

Heidelberg. Im Vorfeld des internationalen Earth Day veranstalten die Surfrider Baden-Pfalz zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum ein Cleanup in Heidelberg. Gemeinsam wollen sie das Neuenheimer Feld bis zum Neckar vom Müll befreien.

Treffpunkt ist am Freitag, 21. April, um 16 Uhr am Haupteingang des DKFZ (Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg). Die Teilnehmenden sollten sich ein Paar Handschuhe mitbringen, alles Andere an Material ist vorhanden.

Die Surfrider Foundation mit weltweiten Regionalgruppen ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich dem Schutz von Küsten und Gewässern verschrieben hat. Dieses Ziel wird durch Aufklärungsarbeit, Forschung, Lobbyarbeit und Mobilisierung verfolgt.

Info: Mehr Infos unter surfriderbadenpfalz.de