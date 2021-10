Freie Pflegeplätze auf einen Mausklick

Heidelberg. Meist muss es dann letztlich doch schnell gehen: Mutter oder Opa kommen ins Krankenhaus und benötigen danach intensive Pflege. Doch wo soll es hin, wenn der Senior oder die betagte Verwandte nicht mehr in der gewohnten Umgebung bleiben können? Die Stadt Heidelberg hilft jetzt als erste Kommune in der Metropolregion Rhein-Neckar mit einer Online-Pflegebörse, die richtige Einrichtung und einen freien Platz zu finden. Außerdem kann man sich gleich per Online-Formular bei der gewünschten Einrichtung „vorstellen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands: Das statistische Durchschnittsalter liegt bei 39,9 Jahren. Doch auch in der Unistadt am Neckar zeigt sich der demografische Wandel. Laut einer vor drei Jahren veröffentlichten Vorausberechnung werden im Jahr 2035 mehr als 30 000 Männer und Frauen in der Stadt leben, die 65 Jahre und älter sind. Im Moment sind es knapp 25 000 Menschen.

Laut Pflegestatistik war 2019 jeder Fünfte von ihnen – rund 5000 Personen – pflegebedürftig. Im zweiten Quartal 2022 sollen frische Zahlen vorliegen, da die Stadt gerade den Pflegebedarf vorausberechnet.

In den 15 Pflegeeinrichtungen in fast allen Stadtteilen – in der Bahnstadt als jüngstem Stadtteil gibt es noch keine – leben derzeit 1370 Personen. Zwei Einrichtungen werden in privater Trägerschaft betrieben, die übrigen stehen unter Trägerschaft einer Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Erspart viele Telefonate“

„Wir wollen Familien in allen Lebensphasen unterstützen. Deshalb bieten wir mit der Pflegeplatzbörse ein Instrument, das Pflegebedürftigen und Angehörigen erleichtert, einen passenden Pflegeplatz zu finden. Das erspart ihnen viele Telefonate in einer für sie oft sehr belastenden Zeit“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Vorstellung des neuen Angebots am Montagmittag im Rathaus am Marktplatz.

Die Pflegeeinrichtungen selbst aktualisieren die Angaben zu ihren freien Plätzen. Außerdem sind ihre jeweiligen Internetseiten mit allen Informationen wie Pflegekosten, Leitbild und Einrichtungsmerkmalen hinterlegt. Von Agaplesion Bethanien Lindenhof in Rohrbach bis zur gerade eröffneten Einrichtung Vitalis in Kirchheim sind die Einrichtungen alphabetisch sortiert.

Alle Einrichtungen bieten neben der vollstationären Pflege auch Kurzzeitpflegeplätze an – etwa, wenn ein paar Tage zwischen Krankenhaus und neuem Pflegeplatz beziehungsweise Rückkehr in die alte Wohnung überbrückt werden müssen. Stationäre Tagespflege ist ein weiteres Angebot, es soll Angehörige zu festen Zeiten von den Pflegeaufgaben entlasten. 2019 hatten die Heidelberger Pflegeeinrichtungen eine Auslastung von 97,5 Prozent, im Pandemiejahr 2020 waren es 94,5 Prozent. Wo es freie Plätze in der jeweiligen Pflegeform gibt, zeigt ein Ampelsymbol im Internet.

Info: Überblick über freie Plätze: www.heidelberg.de/pflegeplatz

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3