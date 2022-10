Frauenwirtschaftstage 2022 in Heidelberg: Vereinbarkeit verhandeln!

Heidelberg. „Vereinbarkeit verhandeln! Gestaltungsspielräume kennen und nutzen“ ist der Titel einer Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Frauenwirtschaftstage Baden-Württemberg am 19. Oktober 2022, von 10 bis 13 Uhr im Dezernat 16 in Heidelberg. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die ihre Rückkehr aus der Elternzeit in ihren alten Beruf oder den Wiedereinstieg nach einer längeren Familien- beziehungsweise Pflegephase planen, wie die Stadt Mannheim mitteilt. Es werden Fragen rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege diskutiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem Impulsvortrag zum Thema „Kenne deine Rechte – Arbeitsmarktrechtliche Rahmenbedingungen für Kinderversorgung, Angehörigenpflege und Berufstätigkeit“ können sich Besucherinnen an vier Themeninseln informieren und miteinander in einen moderierten Austausch zu vier verschiedenen Themen kommen:

Fit für die Bewerbung – Familienzeiten im Lebenslauf

Ihr Weg zum Wiedereinstieg – unterstützt durch die Agentur für Arbeit

Vereinbarkeit verhandeln – Argumentationsstrategien am Arbeitsplatz

Angehörigenpflege und Beruf – Rechte kennen, individuelle Wege finden

Veranstaltet wird der Vormittag von einem Trägerbündnis, bestehend aus der Kontaktstelle Frau und Beruf, der Abteilung Gleichstellung der Stadt Mannheim, dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, dem Bündnis für Familie Heidelberg und der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Die Teilnahme ist kostenlos es wird unter folgendem Link um Anmeldung gebeten. Kinder sind willkommen.

Hintergrund:

Die Veranstaltung „Vereinbarkeit verhandeln!“ findet im Rahmen der vom 19. bis 22.Oktober landesweit stattfindenden Frauenwirtschafstage Baden-Württemberg 2022 statt. Ziel der Frauenwirtschaftstage ist es, die Fähigkeiten, Talente und Chancen von qualifizierten Frauen in den Fokus zu rücken und Perspektiven aufzuzeigen. Die Frauenwirtschaftstage werden vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützt.