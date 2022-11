Frau von Trickdieben in Heidelberg bestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg. Trickdiebe haben am Mittwoch eine Frau in Heidelberg auf der Marktstraße bestohlen. Wie die Polizei berichtet, sprachen die beiden Täter eine 79-Jährige gegen 11 Uhr an, verwickelten sie in ein Gespräch, wobei sie die Frau nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragten und ihr hierbei eine Landkarte vorzeigten. Während der Unterhaltung klauten sie den Geldbeutel der Frau aus der Handtasche. Danach flohen sie in Richtung Buschgewann/ Steinhofweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen:

1. Täter: Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß,Brille, heller Ledermantel mit Pelzeinsatz an der Kapuze, Verwickelte Geschädigte in Gespräch

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Unbekannter belästigt Frau in Walldorf - Zeugen gesucht Mehr erfahren

2. Täter: Weiblich, circa 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, dunkelbraune Haare, bunte Jacke/ Mantel

Der genaue Sachschaden ist der Polizei bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu wenden.