Frau verwickelt 39-Jährigen vor Fitnessstudio in Gespräch - Trickdiebe schlagen zu

Heidelberg. Opfer von Trickdieben ist ein Mann geworden, nachdem ihn eine Frau in ein Gespräch verwickelt hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 39-Jährige auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Poststraße von der Unbekannten angesprochen worden. Sein Auto – mit seinen Wertsachen darin – sei zu diesem Zeitpunkt unverschlossen gewesen. Laut der Polizei habe der 39-Jährige zwar bemerkt, wie eine der Fahrzeugtüren geöffnet wurde, er sei jedoch sofort von der Frau wieder in das Gespräch verwickelt und abgelenkt worden.

Kurze Zeit später bemerkte er den Diebstahl einer Bauchtasche von der Rückbank. Die Frau konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Auch eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Teile des Diebesguts konnten jedoch im Bereich der Poststraße sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: braune, lockige und schulterlange Haare, die sie offen getragen hat. Zudem soll sie braune Augen haben. Zum Tatzeitpunkt war die Unbekannte mit einer hellbraunen Wolljacke sowie einer braunen Hose bekleidet. Dazu trug sie bunte Schuhe. Zeugen, die die Täterin gesehen haben oder Hinweise zu dem zweiten Täter geben können, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/18570 melden.