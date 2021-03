Heidelberg. Die Messerstiche gingen in den Hals, in den Oberschenkel, in den Brustkorb und in den Bauch. Das Opfer überlebte im Juli schwer verletzt. Seit Mittwoch muss sich Ennis H. (alle Namen von der Redaktion geändert) nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Heidelberg verantworten.

Bei seiner Anhörung weigerte sich der Angeklagte, die Beweisfotos zu betrachten: „Bitte zeigen Sie mir nicht das Blut! Bitte!“ rief er dem Vorsitzenden Richter zu, vergrub das Gesicht zwischen seine Hände und wandte sich zur Seite ab. Mit einem Küchenmesser soll der 27-Jährige mehrmals auf seine Frau und die Mutter der gemeinsamen Tochter eingestochen haben, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Der Angeklagte habe Maya D. im Juli in einem katholischen Frauenhaus in Heidelberg besucht. Man sei zusammen auf dem Bett gesessen, habe gegessen, die zweijährige Tochter versorgt. Als seine Frau am Fenster stand, habe sich Ennis H. mit der 20 Zentimeter langen Waffe von hinten der 21-Jährigen genähert.

„Heimtückisch“, so die Anklageschrift, habe er auf die Frau eingestochen und ihr mehrere lebensbedrohlichen Verletzungen zugefügt. Auch die Tochter sei durch die Attacke schwer am Kopf verletzt worden – was der Angeklagte „zumindest billigend in Kauf genommen“ habe, wie die Staatsanwaltschaft ausführte.

Hilfeschreiend sei das Opfer anschließend in den Flur gelaufen und dort blutüberströmt zusammengebrochen. Herbeieilende Nachbarinnen hätten den Rettungsdienst gerufen.

Lebensstil missbilligt?

Während der Angeklagte vor Gericht die Tat einräumte, blieb das konkrete Motiv zunächst unklar. Seit 2018 ist Ennis H. mit seiner Frau nach orthodox-koptischen Recht verheiratet. Laut Staatsanwaltschaft soll er ihren Lebensstil missbilligt haben; dass sie sich in Gesellschaft offen zeigte, mit anderen Männern sprach. Schon zuvor habe er deshalb mehrfach angekündigt, seine Ehefrau töten zu wollen. Nach einem tätlichen Angriff soll er zeitweise auch Hausverbot in der katholischen Einrichtung gehabt haben.

Ehemann bestreitet Vorsatz

Die Darstellung, er habe sich an dem Lebenswandel seiner Frau gestört, wies der Angeklagte allerdings zurück. Die Tat sei nicht geplant gewesen, sondern durch einen Streit um Erziehungsfragen ausgelöst worden. Gleichwohl könne er den genauen Tathergang nicht mehr rekonstruieren und verwies auf eine Gedächtnisstörung: Alles liege „im Dunkeln“, wie er beteuerte. Erinnern könne er sich erst wieder an den Moment, als er versucht habe, sich durch einen Sprung vom Fenstersims selbst zu töten. Ein Jogger habe ihm zugerufen, er solle springen – diese Aufforderung habe ihm wieder zu klarem Bewusstsein verholfen, so Ennis H.

Ein mitunter befremdliches Bild ergab sich auch durch die Aussage der Geschädigten. Nach Darstellung des Gerichts habe Maya D. nur wenige Tage vor Prozessbeginn ihre Nebenklage zurückgezogen. Während der Beweisaufnahme wirkte die junge Frau bedrückt. Sie sprach leise, bewegte unruhig die Hände oder strich sich unter dem Tisch immer wieder über ihre Finger. „Er ist mein Ehemann und soll auch mein Ehemann bleiben“, bekräftigte das Opfer der Messerattacke mehrmals.

Nebenklage zurückgezogen

Weshalb es überhaupt zu dem Angriff gekommen sei, könne sie nicht mit Gewissheit sagen, gab die 21-Jährige an. Sie sei eine gläubige Christin, die Tat möglicherweise „eine Strafe Gottes“. Diese Darstellung verwunderte auch Richter Jochen Herkle: „Eine Strafe Gottes? Wofür denn?“ Das wisse sie nicht, entgegnete die junge Mutter.

Für die Beweisaufnahme hat das Gericht insgesamt 21 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Ein Urteil wird für Ende der kommenden Woche erwartet. Bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes droht dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.