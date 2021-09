Frau sexuell belästigt - hilfsbereite Passanten und weitere Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine Frau ist in Heidelberg sexuell belästigt worden. Nun sucht die Polizei nach zwei Passanten, die der 18-jährigen Geschädigten bei der Tat, die sich bereits am vergangenen Samstag, 4. September, zugetragen hatte, zur Hilfe geeilt waren, teilte die Behörde am Dienstag mit. Ein Unbekannter hatte die Frau gegen 2.30 Uhr in Fahrtgasse in der Altstadt auf Höhe der Hausnummer 12 festgehalten und berührte sie unsittlich am ganzen Körper. Zuvor war der Täter ihr gefolgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unmittelbar bevor sich die geschädigte hilferufend aus der Situation entziehen konnte, seien die zwei Passanten nach auf den Mann und die weinende Frau aufmerksam geworden. Der Unbekannte ließ in der Folge von der 18-Jährigen ab und flüchtete in Richtung Bismarckplatz.

Die beiden Passanten sowie weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.