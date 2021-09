Frau an der Spitze der Kripo

Heidelberg. Da Siegfried Kollmar nun das Polizeipräsidium Mannheim leitet, steht mit der 54-jährigen Ulrike Schäfer (Bild) nun eine Frau an der Spitze der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg „Ich bin stolz, dass wir mit Ulrike Schäfer eine herausragende Kennerin ihres Fachs gewinnen konnten. Sie verfügt über eine herausstechende Expertise in allen kriminalpolizeilichen und allgemeinpolizeilichen Themenfeldern sowie über enorme Führungsqualitäten und kennt das Polizeipräsidium Mannheim schon aus eigener Erfahrung“, so Polizeipräsident Kollmar.

Schäfer übernimmt die Verantwortung für rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, acht Kriminalinspektionen und ein Kriminalkommissariat. Sie ist zuständig für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die größte Kriminalpolizeidirektion des Landes Baden-Württemberg leiten zu dürfen“, erklärt die 54-Jährige und fügt hinzu: „Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen in unserer schnelllebigen Zeit, auf die teils rasanten Kriminalitätsentwicklungen zeitnah und flexibel zu reagieren und das hohe Niveau der Kriminalpolizei weiterzuentwickeln.“ Die Leitende Kriminaldirektorin war von 1994 bis 1996 selbst als Sachbearbeiterin beim Kriminaldauerdienst in Heidelberg tätig und kennt die Region gut. Von Dezember 2020 bis Mai 2021 leitete sie den Koordinierungsstab Corona. red/sin