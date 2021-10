"Französischer Woche" Unterstützung zugesagt

„Ram pa da gui, ram pa da ga“: Kraftvoll und mitreißend ist die 16. „Französische Woche“ am Freitagabend von der Opéra Junior aus Montpellier in der Heidelberger Hebelhalle eröffnet worden. Der ohrwurmverdächtige Refrain von „L’Amour masqué“ aus der musikalischen Komödie von André Messager ist gleich mehrmals zu erleben gewesen - einmal als spontane deutsch-französische Kooproduktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Auftritt des jungen Chors der Oper aus der südfranzösischen Partnerstadt ist ein Geschenk zum 60. Jahrestag der Jumelage (Freundschaft) zwischen den beiden Unistädten gewesen. Unter der Leitung von Vincent Recolin und begleitet von Valérie Blanvillain am Flügel legten die Sängerinnen und Sänger einen gelungenen und ambitionierten Auftritt hin.

Auftritt heiß ersehnt

Der sei „heiß ersehnt“ worden, berichtet Festivalleiterin Erika Mursa zur Begrüßung der rund 300 Gäste: Wegen der Pandemie hatten die rund 40 Chormitglieder seit über eineinhalb Jahren keine Vorstellung vor Publikum mehr und konnten erst Ende August die gemeinsamen Proben wieder aufnehmen. Erstaunlich fest saß indes das Repertoire, das sie in zwölf Titeln - von den „Zigeunerliedern“ (Johannes Brahms) über das romantische „Les Berceaux (Die Wiegen)“ von Gabriel Fauré mitgebracht hatten. Dabei interpretierten die jungen Künstler, die nicht nur in Gesang, sondern auch in Tanz und Schauspiel unterrichtet auf die Oper vorbereitet werden, französische und deutsche Texte genauso wie englische.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zehn Tage gibt es bis 24. Oktober nun rund 40 Veranstaltungen zur Kultur und Geschichte sowie Aktualität des Nachbarlandes in der Stadt zu erleben. Vom Kochkurs und der Weinmesse über Lesungen, Konzerte und Ausstellungen ist vieles dabei. Bei zwei Radtouren kann man Spuren des Lebens von Franzosen in Heidelberg aufnehmen und auch die Studierenden - sie kehren gerade frisch in die Hörsäle und Seminarräume zurück - bekommen in den Mensen französische Spezialitäten zu Probieren.

All dies sei vom Organisationsteam des Deutsch-Französischen Kulturkreises (DFK) ehrenamtlich seit einem Jahr vorbereitet worden, betonte Mursa bei der Eröffnung in der Hebelhalle. Damit stoße man nun aber auch an Grenzen, fügte sie hinzu. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson versprach, „in Kürze“ auf die Organisatoren zuzukommen, um ein Modell zu entwickeln, „wie das Ehrenamt gestützt“ werden könne. Auch Personalkosten dürften „keinem Denkverbot unterliegen“.

Mit der Pandemie und den damit verbundenen Hygieneauflagen war die Veranstaltungsplanung nicht leichter geworden. Kurzfristig abgesagt werden musste die Lesung „Couscous mit Zimt“ mit Elsa Koester, die am Montag, 18. Oktober, um 19:30 Uhr im „Friedrich Kaffee & Bar“ beginnen sollte.

Dafür gibt es gleich drei Ausstellungseröffnungen an diesem Montag: Im Rathaus am Marktplatz (Vernissage 19 Uhr) ist bis 12. November „Gurs 1940“ zu sehen. Tausende von Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz wurden im Oktober 1940 in das südfranzösische Lager Gurs gebracht. Von 8 bis 16 Uhr kann man bis 25. November im Foyer des Bunsen-Gymnasiums (Humboldtstraße 23) eine deutsch-französische Ausstellung zu den Rechten der Frau ansehen. Caroline Mary (Uni Mannheim) hat sie mit Studierenden und dem Illustrator Guillaume Doizy konzipiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Starke Frauen

Ebenfalls um die Rechte der Frauen geht es bei „L’Heritage (Das Erbe)“: Kornelia Roth hat ein Projekt ins Leben gerufen, das Zitate von Frauen zusammenträgt, sie sich seit dem 18. Jahrhundert besonders für Frauen eingesetzt haben. Sie werden künstlerisch-kalligraphisch umgesetzt (Vernissage 18.30 Uhr im Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16). Dann gibt es ein szenisches Interview mit Olympe de Gouge (1748 - 1793), die vor 230 Jahren eine Erklärung der „Rechte der Frau und Bürgerin“ verfasst hat. Die Kultur des frankophonen Kanadas bildet einen weiteren Schwerpunkt. So gibt es im Karlstorkino die Reihe „Cinéma québecois“, die am Dienstag, 19. Oktober, um 20 Uhr mit „Gabrielle - (k)eine ganz normale Liebe“ fortgesetzt wird.