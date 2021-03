Heidelberg. Noch gut zwei Wochen, dann werden Heidelberger ab 16 Jahren wieder zur Stimmabgabe gebeten: Der Bürgerentscheid zur Zukunft des Ankunftszentrums für Geflüchtete steht an.

Wie lautet die Fragestellung – und was bedeutet sie?

„Sind Sie gegen eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge an das Autobahnkreuz auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?“: So lautet die Formulierung auf den Stimmzetteln. Wer „Nein“ ankreuzt, möchte, dass der Gemeinderatsbeschluss realisiert wird und das Ankunftszentrum einen Neubau in Wieblingen bekommt. Wer mit „Ja“ stimmt, fordert dazu auf, einen alternativen Standort oder eine neue Lösung in Patrick-Henry-Village zu finden.

Wie viele „Ja“-Stimmen sind nötig, damit das Quorum erfüllt und das Ergebnis bindend ist?

Es sind rund 21 000 „Ja“- oder „Nein“-Stimmen notwendig – 20 Prozent der Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung selbst beeinflusst diese Hürde nicht.

Wie kam es zum Bürgerentscheid am 11. April?

Seit 2014 ist das Ankunftszentrum, eine Einrichtung des Landes, auf der Konversionsfläche Patrick-Henry-Village nach und nach zu einem bundesweiten Vorzeigemodell entwickelt worden. Zunächst bis 2018 befristet, verlängerte die Stadt die Kooperation, da das Land keinen alternativen Standort fand. Im Juni 2020 hatte der Gemeinderat nach jahrelanger Diskussion für den Umzug des Ankunftszentrums auf die „Wolfsgärten“ gestimmt. Ein Bürgerbegehren von BAFF (Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt Heidelberg) machte mit rund 10 000 Unterschriften den Weg frei für den Bürgerentscheid.

Welche Argumente betonen die Gegner des Umzugs in die „Wolfsgärten“

Es ist vor allem die Lage zwischen zwei Autobahnen und einer Bahnlinie, die als „inhuman“ bezeichnet wird. „Menschen brauchen Menschen“, kann auch Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez den „isolierten Standort“ nicht akzeptieren. Das Ankunftszentrum solle in den neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village integriert werden, findet die Vertrauensperson des „Bündnisses für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt Heidelberg (BAFF)“. „Gerade die ersten Eindrücke sind für die oft hochtraumatisierten Menschen entscheidend“, ergänzt Pfarrer Jochen Winter.

Womit argumentieren die Stadtverwaltung und Befürworter des Standorts in Wieblingen?

„Die Wolfsgärten erfüllen alle Voraussetzungen für einen hochwertigen Neubau des Ankunftszentrums“, fasst Oberbürgermeister Eckart Würzner zusammen. Die acht Hektar in den „Wolfsgärten“ seien ideal für eine Einrichtung für bis zu 2000 Menschen. Patrick-Henry-Village hingegen soll zu einem neuen Stadtteil für 10 000 Bewohner entwickelt werden, in dem es auch 5000 Arbeitsplätze geben wird. Das Ankunftszentrum habe da keinen Platz.

Gibt es weitere Alternativen als Standort?

Der Verein „Urban Innovation“ bringt gerade das Airfield im Stadtteil Kirchheim (wieder) ins Gespräch. Vorstand und Architekt Nils Herbstrieth schlägt zweigeschossige Häuser in Holz-Modulbauweise vor. Die SPD hat neu ein sechs Hektar großes Gelände am Rand von Patrick-Henry-Village ins Gespräch gebracht. Es liegt an der A 5.

Was sagt die Stadt zu diesen neuen Ideen?

„Das Ankunftszentrum würde zum Lärmschutzbau für Patrick-Henry-Village werden“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck zum SPD-Vorschlag. Auch der Schnitt der bestehenden Gebäude sei nicht optimal, eine Bebauung in Höfen, wie in den „Wolfsgärten“ geplant, nicht zu machen, weil das Grundstück zu schmal sei. Das Airfield sei durch Ratsbeschluss als „Landwirtschaftspark“ vorgesehen. Gegen ein Ankunftszentrum dort spreche außerdem die Insellage.

Welche Bürgerentscheide gab es bislang – und wie gingen sie aus?

In Heidelberg hat es bislang drei Bürgerentscheide gegeben: gegen den Verkauf städtischer Wohnungen auf dem Emmertsgrund (2008), gegen den Ausbau der Stadthalle (2010) und gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf die Wiese am Großen Ochsenkopf (2019). Die Stadthallenerweiterung wurde gekippt. Gegen den Emmertsgrund-Verkauf und die Verlagerung des Betriebshofs gab es deutliche Mehrheiten. Das Quorum wurde verfehlt, aber der Stadtrat änderte sein Veto.