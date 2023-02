Heidelberg. Die Fotoausstellung „Selbst-Bewusst-Sein – 36 shades of being normal“ hat schon an verschiedenen Orten die Betrachter begeistert, zu Beginn in der Hebelhalle, später unter anderem im Queeren Zentrum Mannheim. Nun kommen die Frauen des BiBeZ mit den beeindruckenden Porträts ins Heidelberger Theater. Die Ausstellung begleitet am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr eine Konzertlesung. Karten für die Konzertlesung im „Zwinger“ (Zwingerstraße 3) gibt es für drei Euro beim Theater.

