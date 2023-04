Forschung jetzt eng verzahnt

Ein neues Arbeits- und Laborgebäude für die Ingenieurwissenschaften an der Universität Heidelberg ist seiner Bestimmung übergeben worden. Der Neubau für Molecular Systems Engineering bildet zusammen mit den benachbarten Materialwissenschaften das Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials (IMSEAM). Die Baukosten von 9,3 Millionen Euro wurden vollständig aus Mitteln der Universität Heidelberg aufgebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neuen ingenieurwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet, forschen am IMSEAM auf dem Campus Im Neuenheimer Feld Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu neuartigen Materialien und Technologien auf molekularer Ebene. Auf rund 620 Quadratmetern sind neben Büros vor allem eng verzahnte physikalische, molekular- und zellbiologische sowie chemische Labore entstanden.

Interdisziplinäre Forschung

Das mehrgeschossige Gebäude schließt neben den Materialwissenschaften auch an das European Institute for Neuromorphic Computing (EINC) an. Die interdisziplinäre Forschung in diesem Innovationsfeld bildet einen zentralen Baustein der Flagship-Initiative Engineering Molecular Systems. Natürliche und synthetisch hergestellte Bausteine auf der Ebene von Molekülen werden zu Systemen „zusammengebaut“, um damit molekulare Maschinen und Technologien mit neuen Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. „Ein zentrales Ziel der Flagship-Initiative ist es, die Translation der Forschungsergebnisse in die Medizin ebenso wie den Transfer in technisch-industrielle Anwendungen zu forcieren“, so Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg. red