Heidelberg. „Ihr Kind hat Krebs“: Dieser Satz verändert das Leben komplett und wirft Eltern aus der Bahn. Von einer Sekunde auf die nächste ist nichts mehr wie es war, berichten Betroffene. Sie haben „Ein Kiwi gegen Krebs“ gegründet, 35 000 Euro gesammelt und das Geld nun am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) übergeben.

AdUnit urban-intext1

Das KiTZ ist eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg (Uni HD).

Luftballons, Spaß-Läufe und Superheldenkostüme: Mit bunten Mitmach-Aktionen macht die „Kiwi“-Initiative auf das Thema Krebs im Kindesalter aufmerksam.

Zum Welthirntumortag 2020 hatte das Projekt zu einem Seifenblasen-Flashmob in den Sozialen Medien aufgerufen. Auch beim Spendenlauf des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) mobilisierte „Ein Kiwi gegen Krebs“ zahlreiche Läufer und startete mit einem eigenen Team.

AdUnit urban-intext2

„Zu sehen, wie viele Menschen unser Anliegen durch Teilnahme an Aktionen, den Kauf unserer Spendenartikel und durch ihr aufmunterndes Feedback unterstützen, ist das, was mich und mein Team motiviert“, betont Geschäftsführerin Tatjana Radetzky aus Schriesheim. Ein Teil der Spendengelder werde direkt für Geschenke und Aufmerksamkeiten für die Kinder der kinderonkologischen Station verwendet, um die Mädchen und Jungen von ihrer Krankheit ein wenig abzulenken und die Eltern zu stärken und zu entlasten. Der Großteil komme der Entwicklung neuer Krebstherapien am KiTZ zugute: 4000 Euro gehen in diesem Jahr an das Krebsgenomsequenzierungsprojekt „Inform“, das Kindern mit einem Rückfall neue Behandlungsmöglichkeiten ermöglicht. 30 000 Euro werden speziell für die Erforschung bestimmter kindlicher Hirntumoren eingesetzt, den Ependymomen. „Wir haben unseren Sohn Fabian im Alter von zwei Jahren an diese Tumorerkrankung verloren, weil es dagegen keine Therapie gab“, sagt Radetzky. „Wir möchten, dass Kinder mit der Erkrankung künftig eine Perspektive haben.“ Ependymome sind die dritthäufigste Hirntumorart bei Kindern. „Insbesondere bei kleinen Kindern ist die Behandlung eine Herausforderung“, erklärt Kristian Pajtler, dessen Forschungsgruppe auf die Tumorart spezialisiert ist. „Die Tumoren wachsen oft sehr aggressiv und haben ein hohes Rückfallrisiko.“ red