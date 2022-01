Forderung nach Aufklärung, Gedenkfeier und Kondolenzbuch

Der Mannheimer Landtagsabgeordnete und SPD-Verfassungsschutzexperte Boris Weirauch fordert nach den Berichten am Mittwoch in der „Zeit“ Klarheit über einen rechtsextremistischen Hintergrund des Amokschützen: „Die Berichterstattung vom heutigen Tage wirft Fragen auf, die Innenminister Strobl zügig beantworten muss. Sollten sich die Hinweise aus den Medien auf einen rechtsextremistischen Hintergrund des mutmaßlichen Täters bestätigen, bekommt der schreckliche Mord eine politische Dimension. Auch stünde die bisher geäußerte Einzeltäter-These damit womöglich zur Disposition.“

Weirauch, der sich als Obmann der SPD im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss über Jahre mit den Hintergründen und Merkmalen von Rechtsterrorismus beschäftigt hat, fordert diesbezüglich eine lückenlose Aufklärung der Motivlage: „Die Beispiele des NSU oder des Amokschützen am Münchner OEZ verdeutlichen, dass der vorschnelle Ausschluss rechtsextremistischer Motive in der Vergangenheit oftmals später korrigiert werden musste. Solche Fehler sollten vorliegend vermieden werden“.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Mittwoch keine aktuellen Belege für eine Radikalisierung des 18-Jährigen, der 2019 die Partei „Der III. Weg“ verlassen hatte.

Am Montag, 31. Januar, ist um die Mittagszeit eine gemeinsame Gedenkfeier in der Heidelberger Peterskirche geplant, die im Livestream verfolgt werden kann. Die Peterskirche in Heidelberg wird ab Donnerstag, 27. Januar, bis einschließlich Sonntag, 30. Januar, jeweils von 10 bis 22 Uhr geöffne. „Vor Ort werden Seelsorgerinnen und Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirche in Heidelberg für Trostsuchende da sein. Ein Kondolenzbuch liegt aus“, teilt eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Heidelberg mit. miro