Fördergelder fließen

Heidelberg. Für die Modernisierung der Montpellierbrücke in Heidelberg fließen vom Land Baden-Württemberg zehn Millionen Euro an die Stadt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Grünen Landtagsabgeordneten Theresia Bauer hervor. „Die Bausubstanz der Brücke ist so stark beschädigt, dass sie dringend saniert werden muss. Das Land greift mit der Förderung der Stadt unter die Arme und übernimmt fast die Hälfte der veranschlagten Sanierungskosten, um diese wichtige kommunale Verkehrsachse in Heidelberg für die kommenden Jahrzehnte zu sichern“, erklärte die Wissenschaftsministerin. Es werde in eine intelligente Verkehrssteuerung investiert.

Die Stadt hatte die Gesamtkosten für die Sanierung der Montpellierbrücke Ende 2021 auf 22,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Förderung erfolgt nach weiteren Angaben im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. In diesem Jahr wurde der Förderschwerpunkt auf Brückensanierungen und verkehrsberuhigte Ortsmitten gelegt. red/kpl