Flüchtlingszahlen steigen stark an

Heidelberg. Die Zahl der Geflüchteten – nicht nur aus der Ukraine – steigt stark an. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg bauen aktuell ihre Unterkunftsmöglichkeiten aus. Die Kapazität im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) soll vorübergehend von 2800 auf 3500 Plätze erweitert werden. Die Stadt richtet zusätzlich weitere 500 Plätze für Ukrainer in Patrick-Henry-Village sowie rund 100 Plätze an anderer Stelle im Stadtgebiet ein. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Dienstagmittag in einem Pressegespräch erklärt.

„In Heidelberg ist die Situation wie in vielen deutschen Städten und Gemeinden mehr als angespannt“, betonte der Stadtchef. Bis zu 90 Menschen suchten in jeder Woche Zuflucht in der Stadt am Neckar. Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine wird mit weiter steigenden Zugängen gerechnet. Es solle in Heidelberg aber vermieden werden, dass Turnhallen oder ähnliche provisorische Unterbringungen benötigt werden. In Patrick-Henry-Village richte die Stadt daher drei Wohngebäude provisorisch her, in denen 480 Plätze für Ukrainer entstehen. Die Häuser müssen über kurzfristig und vorübergehend gelegte Leitungen mit Wasser und Strom beziehungsweise Wärme versorgt werden.

Dass die Geflüchtetenzahlen aktuell annähernd so hoch sind wie bei der Flüchtlingswelle 2014/15, bestätigt auch das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Nachfrage. Aktuell befinden sich laut RP-Sprecherin Irene Feilhauer 2750 Personen im Ankunftszentrum des Landes, das seit 2015 in Patrick-Henry-Village eingerichtet ist. Mit der Stadt war ursprünglich eine Maximalbelegung von 1500 Menschen vereinbart.

Obergrenze in PHV erreicht

„In der Notsituation des Ukraine-Kriegs wurde die Belegung auf 2800 Personen angehoben“, erklärt Stadtchef Würzner weiter. Nun habe man eine weitere Ausweitung der Kapazitäten bis zu 3500 Frauen, Männern und Kindern zugestimmt – damit sei aber die absolute Obergrenze erreicht.

Direkt neben dem Zaun, der das Ankunftszentrum umgibt, richtet man in Absprache mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BiMa) drei ursprünglich von den Amerikanern genutzte Wohnblocks her – „provisorisch“, wie die Stadtspitze betont. Hier können 480 Menschen, die vor dem Krieg und seinen Folgen geflüchtet sind, ein Dach über den Kopf und Betreuung bekommen. Die Zimmer werden aktuell mit Stockbetten ausgestattet.

Bislang haben bereits 1500 Menschen aus der Ukraine in Heidelberg Zuflucht gefunden – eine Million Ukrainer sind im gesamten Bundesgebiet untergekommen, rund 125 000 von ihnen in Baden-Württemberg. Während etwa Berlin und Brandenburg inzwischen abwinken müssen, weil die Zahl der Geflüchteten einfach zu groß geworden ist, prüft Heidelberg weitere Möglichkeiten. In dem ehemaligen Bürogebäude auf dem Natogelände am Rand der Bahnstadt, das seit Monaten als erste Anlaufstelle Beratung für Geflüchtete aus der Ukraine bietet, werden nun ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten entstehen. Hier können rund 100 Menschen Zuflucht finden.

„Eine Unterbringung von Geflüchteten in Sporthallen, wie das in manchen anderen Kommunen der Fall ist, ist für uns derzeit keine Option“, betont Würzner: „Wir werden alles Machbare unternehmen, um die Geflüchteten hier anderweitig zu versorgen“, unterstreicht auch Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen.

Anderer gesetzlicher Status

Waren die Zugangszahlen nach Baden-Württemberg zu Beginn des Ukraine-Kriegs noch moderat, haben sie sich seit Anfang August nahezu verdoppelt. Wegen des Landesankunftszentrums in Patrick-Henry-Village ist die Stadt Heidelberg zwar offiziell von der Aufnahme von Asylbewerbern befreit („LEA-Privileg“), sie hat aber in den vergangenen Jahren auf freiwilliger Basis rund 500 Asylbewerber vor allem aus Syrien und Afghanistan aufgenommen. Das seien vor allem Menschen gewesen, die dringend medizinische Betreuung benötigt hätten.

Ukrainische Geflüchtete haben einen anderen gesetzlichen Status. Sie bekommen automatisch einen Aufenthaltsstatus und müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Für sie hat Heidelberg wie alle anderen Kommunen auch eine Aufnahmeverpflichtung.