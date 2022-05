Flucht von Unfallstelle

Heidelberg. Betrunken einen Unfall verursacht und danach von der Unfallstelle geflüchtet, ist ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heidelberg. Nach Polizeiangaben verursachte der Mann im Gaiberger Weg auf dem Königstuhl mit seinem Kia einen Unfall, flüchtete und ließ das Auto vor Ort zurück. Einige Zeugen wurden auf das im Abhang stehende Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Polizei. Der 21-Jährige konnte so schnell von den Beamten in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden, informiert die Polizei weiter in der Pressemeldung. Da er Verletzungen im Gesicht hatte, wurde er zunächst in einem Krankenhaus untersucht und musst danach eine Blutprobe abgeben, die einen Wert von 0,94 Promille auswies. Bei dem Unfall fuhr er drei Leitpfosten um. Auch an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Seinen Führerschein musste er abgeben. vs

