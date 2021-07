Flucht nach Kollision mit drei Autos in Heidelberg – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, drei Autos in Heidelberg beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte von der Bergheimer Straße kommend in Richtung Steinzeitweg unterwegs war, als er die drei Autos am Fahrbahnrand im Wieblinger Weg streifte und sich anschließend einfach vom Unfallort entfernte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1 000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06221/99 17 00 zu melden.