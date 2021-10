Flucht eines Taxifahrers endet mit Fund von drei Kilogramm Marihuana

Heidelberg. Ein Taxifahrer hat sich während seiner Flucht vor der Polizei von einem Karton mit 3 Kilogramm Marihuana getrennt. Nach Angaben der Polizei wird gegen den Mann wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie Unfallflucht ermittelt.

Bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Mittwoch in der Philipp-Reis-Straße in Kirchheim wollten Polizeibeamte gegen 17.30 Uhr ein Taxi kontrollieren, da der Verdacht bestand, dass sich in dem Taxi Betäubungsmittel befinden. Als der Fahrer des Taxis die Kontrollabsicht der Polizeibeamten erkannte, setzte dieser zunächst rückwärts und beschädigte hierbei einen geparkten PKW. Anschließend fuhr der Fahrer wieder vorwärts, geradewegs auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite davor retten konnte, überfahren zu werden. Der Beamte wurde hierbei noch am Arm getroffen und dabei leicht verletzt.

Der Taxi-Fahrer flüchtete, die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor diesen jedoch kurzzeitig aus den Augen. Die Verfolgungsfahrt fand ihr Ende im Kirchheimer Weg, wo der Taxi-Fahrer im Bereich der Alla-Hopp-Anlage festgenommen werden konnte. Zudem konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe einen Karton auffinden, in dem sich drei Kilogramm Marihuana befanden.

Kriminal- und Verkehrspolizei bitten nun Zeugen, welche den Mann bei seiner Flucht beobachtet haben, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu wenden.

