Flachdach eines papierverarbeitenden Betriebs brennt

Heidelberg. Das Flachdach eines papierverarbeitenden Betriebs in Heidelberg ist am Donnerstag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, fing das Dach des Betriebs im Mittelgewannweg gegen 10 Uhr Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Rauchentwicklung zu sehen. Laut Einsatzleiter Patrick Laick von der Berufsfeuerwehr Heidelberg gerieten offenbar Abfallstoffe auf dem Dach in Brand. Das Feuer griff dann auch auf eine Photovoltaikanlage über.

Durch den Einsatz einer Drehleiter konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Die Berufsfeuerwehr und die Einsatzkräfte der Abteilungen Wieblingen und Pfaffengrund waren mit 30 Personen im Einsatz. Über die Höhe des Schadens lag am Donnerstagnachmittag noch keine Information vor.