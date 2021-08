Firma stellt Zaun um ehemaliges Bauhaus und stillgelegten Busbahnhof auf

Heidelberg. Zur Vorbereitung auf die Abrissarbeiten stellt das Bauunternehmen Diringer und Scheidel rund um das ehemalige Bauhaus und den stillgelegten Busbahnhof in den kommenden Tagen einen Bauzaun auf. Wie das Unternehmen mitteilt, soll das Gebäude in der Kurfürsten-Anlage außerdem von Bauschutt befreit werden. Der Zaun umschließt zunächst nur das ehemalige Gebäude und den Busbahnhof.

Der eigentliche Abriss des Baumarkts folgt dann im Herbst. Zunächst beginnen die Arbeiten vom Busbahnhof aus, damit das Hauptgebäude möglichst lange als Lärmschutz dienen kann. „Arbeiten werden wir mit großem Gerät, damit der Abbruchzeitraum so kurz wie möglich ausfällt. Darüber hinaus richten wir während der gesamten Abrissarbeiten eine durchgängige Lärmmessung zum Schutz der Anwohner ein“, betont Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der Firma Diringer & Scheidel, die das Projekt an der Kurfürsten-Anlage realisiert. Dort wird in den kommenden Jahren ein bis zu sechsgeschossiges Gebäude entstehen, das Platz für Büros, Wohnungen, Handel und Gastronomie sowie ein Ärztehaus bieten soll.

Weitere Schritte ankündigen

Die Stadt hatte den Weiterbetrieb des ehemaligen Baumarkts nach mehreren Sonderbetriebsgenehmigungen zum Jahresende 2019 untersagt (wir berichteten). Die Immobilie sei baulich nicht mehr sicher und auch wirtschaftlich nicht zu retten. Diringer & Scheidel übernahm die Pläne für den Abriss des Gebäudes und den Neubau, der bis 2026 fertiggestellt sein soll.

Für das weitere Bauvorhaben kündigt das Unternehmen an, jederzeit bekanntzugeben, „wann was auf der Baustelle passiert“. Dabei wolle die Firma vor allem eine Transparenz gegenüber denjenigen Anwohnern herstellen, die in unmittelbarer Nähe zur Baustelle in der Kurfürsten-Anlage leben.