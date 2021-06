Filmtage des Mittelmeeres starten

Heidelberg. Im 35. Jahr ihres Bestehens werden die Filmtage des Mittelmeeres ausnahmsweise zum Sommerfestival. Zumindest klimatisch nähert sich die beliebte Veranstaltung damit jenen zwölf Ländern an, aus denen die 14 Filme des Programms stammen. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Veranstalter vom Heidelberger Montpellier-Haus und Medienforum entschieden, die Filmschau open air zu präsentieren. Mit dem Garten des Völkerkundemuseums haben sie dafür einen schönen Ort gefunden. Zwischen dem 16. und 27. Juni wird das Kleinod in der Heidelberger Altstadt mit etwa 70 Sitzplätzen zur Hauptspielstätte.

Daneben ist an drei Tagen die Sommerbühne vor dem Karlstorbahnhof Spielort. Zudem werden die meisten Filme, die in der Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln laufen, online verfügbar sein. Passend zu den Rahmenbedingungen spielen mehrere Filme des vielfältigen Programms im Sommer. Dazu zählt auch Jonás Truebas heiter-melancholischer Film „La virgen de agosto“ („The August Virgin“). Darin lässt sich die junge Heldin durch Madrid treiben. In freundlichen Bildern erlebt sie sich und die Stadt auf neue Weise.