Filme über das Alter

Heidelberg. Um das Alter, Älterwerden und den demografischen Wandel geht es beim Europäischen Filmfestival der Generationen. Bundesweit werden dabei vom 1. Oktober bis 30. November deutsche und internationale Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. Wie die Stadt mitteilte, ist in Heidelberg unter anderem der belgische Spielfilm „Hinter den Wolken“ von Cecilia Verheyden zu sehen. Er erzählt von den Lebenslinien zweier verwitweter Menschen, die sich nach einem halben Jahrhundert wieder treffen. Gezeigt wird der Film am Dienstag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr, in der Stadtbücherei Heidelberg. Veranstalter ist das Amt für Soziales und Senioren in Zusammenarbeit mit der Akademie für Ältere. An den Film schließt sich eine Diskussion um das Thema „Trauern oder lieben – oder geht beides?“ an. Diskussionsgast ist Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. Der Eintritt ist frei. Informationen online unter www.festival-generationen.de. Fragen beantwortet Antje Kehder, Amt für Soziales und Senioren, Telefon 06221/58 38340. her

