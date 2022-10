Film über Geheimnis der Bäume

Heidelberg. Zum Besuch des renommierten Botanikers Francis Hallé in Heidelberg wird am Montag, 17. Oktober, im Karlstorkino der Film „Il était une forêt/Das Geheimnis der Bäume“ gezeigt. Die Veranstaltung im Rahmen der französischen Woche beginnt um 20 Uhr. Der Film von Luc Jacquet mit Francis Hallé läuft in der französischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Danach folgt ein Gespräch mit dem Botaniker. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. In dem Dokumentarfilm über das Wunderwerk Baum geht Francis Hallé auf eine magische Reise zum Ursprung des Lebens. Gedreht wurde in Peru, Gabun und Frankreich.

Bei einem Spaziergang am Dienstag, 18. Oktober, 16.30 Uhr, gibt der Botaniker eine Einführung in den Heidelberger Wald aus Sicht eines Experten. Treffpunkt am Fuße des Philosophenwegs/Ecke Bergstraße. Die Veranstaltung auf Französisch und Deutsch fällt nur bei starkem Regen aus. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr, hält Hallé einen Vortrag über tropische und gemäßigte Regenwälder im Altbau der alten Pädagogischen Hochschule (Keplerstraße 87). ott