Fieberambulanz wird geschlossen

Heidelberg. Die Fieberambulanz auf dem Messplatz in Heidelberg wird geschlossen. Der letzte Betriebstag werde am Samstag, 31. Juli, sein. Das gab die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg am Freitag nach Rücksprache mit der Stadt Heidelberg bekannt. Damit werde auf die aktuell niedrigen Infektionszahlen und die damit einhergehende geringere Inanspruchnahme der Teststelle reagiert. Die geringe Anzahl an Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vorliege, können über die Corona-Schwerpunktpraxen versorgt werden, hieß es weiter. Bei Bedarf soll die Fieberambulanz aber im Herbst/Winter schnell wieder aufgebaut werden können. her

