Heidelberg. Am Mittwochmorgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Heidelberg-Kirchheim gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, war aus einem Geräteschuppen, der an einer Schule steht, gegen 6 Uhr Qualm ausgetreten. Vermutlich war ein defekter Kühlschrank der Auslöser. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt.

