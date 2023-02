Feuerwehr Weinheim: Familie im Aufzug, Katze auf dem Baum

Zu zwei kuriosen und dennoch aufwendigen Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Weinheim nach eigenen Angaben ausrücken. So war eine Familie in einem Aufzug steckengeblieben und ein Kater auf einen elf Meter hohen Baum geflüchtet.

Der Aufzug war am Freitag im Atrium in der Bahnhofstraße steckengeblieben. Zwar war der Notdienst alarmiert, tauchte aber bis zum Einsatzende der Feuerwehr nicht auf. Nachdem die Eltern und ihr Kind eine Weile im Aufzug ausgeharrt hatten, wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gerufen. Doch die Fahrstuhltür ließ sich nicht öffnen. Schweres Gerät einzusetzen war laut Feuerwehr zu gefährlich für die Insassen des kleinen Aufzugs. Also verschafften sich die Retter Zugang zu den Betriebsräumen und der Steuerung des Aufzugs. Im Notbetrieb steuerten die Feuerwehrleute den Aufzug in die richtige Position, damit die Türen geöffnet werden konnten. Verletzt wurde niemand. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen.

Kater sitzt in elf Meter Höhe fest

Eine Schleifkorbtrage verschmähte Kater Alex. © Feuerwehr Weinheim

Nicht weniger aufwendig war die Rettung von Kater Alex am Samstag. Der Stubentiger war bereits am Donnerstag vor einem Hund im Bereich der Betentalstraße geflüchtet und hatte sich auf einem rund elf Meter hohen Baum in Sicherheit gebracht. Doch der Fluchtort hatte einen Haken: Alex kam nicht mehr runter. Also musste die Feuerwehr irgendwie rauf. On dem steilen und unwegsamen Gelände hatten die Einsatzkräfte ihre Mühe. Eine Steckleiter brachte nicht den gewünschten Erfolg. Auch eine Schleifkorbtrage als Plattform, um ihn herabzulassen, verschmähte der Kater. Erst ein Baumkletterer und die Berufstierrettung Rhein-Neckar schafften es, den Kater dabei zu unterstützen, nun doch selbst den Weg nach unten zu finden. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und der Kater auf dem Weg nach Hause. red