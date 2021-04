Feuerwehr löscht Brand auf Baustelle im Neuenheimer Feld

Heidelberg. Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag in Heidelberg einen Brand auf einer Baustelle im Neuenheimer Feld gelöscht. Auf dem Baustellengelände in der Kirschnerstraße habe nach Angaben der Polizei ein Container gegen 16 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Eine Rauchwolke war während der Löscharbeiten weithin sichtbar. Diese hatte gedroht den Verkehr zu beeinträchtigen. Die Kirschnerstraße wurde für den Einsatz gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.