Feuerwehr bereit für Silvester

Die Feuerwehr Heidelberg rechnet in der Silvesternacht wieder mit vielen Einsätzen, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Nachdem wegen der Corona-Pandemie an den vorherigen beiden Jahreswechseln jeweils ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern bestand, gehen die Brandschützer davon aus, dass in diesem Jahr wieder mehr abgefeuert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Vielzahl der Notrufe effektiver bearbeiten und die Einsätze besser leiten zu können, wird die Feuerwehrleitstelle daher mit einem zusätzlichen dritten Mitarbeiter besetzt. Mehrere Abteilungen werden den Jahreswechsel – wie schon in der Vergangenheit – in ihren Gerätehäusern feiern, so dass sie für kleinere Einsätze im Stadtteil – etwa Papierkorbbrände – unmittelbar zur Verfügung stehen. Bei größeren Ereignissen wie etwa Wohnungsbränden werden sie in gewohnter Weise gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr alarmiert, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Außerdem machen die Brandschützer darauf aufmerksam, dass Feuerwerksartikel nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen und alkoholisierten Personen gehören. Wer ein Feuerwerk zündet, sollte darauf achten, dass das Abbrennen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten ist. red