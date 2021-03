Feuerlöscher im Garten gefunden - Zeugen gesucht

Heidelberg. Verwundert hat sich eine Frau, die in der Mozartstraße wohnt, am Wochenende an die Polizei gewendet. In den zurückliegenden Tagen wurden nach Mitteilung der Beamten insgesamt drei Feuerlöscher in ihren Garten geworfen. Ob sie in dem Garten zum Abtransport bereitgelegt wurden, ist noch ungeklärt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

