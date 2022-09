Heidelberg. In einem Studentenwohnheim im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Laut einem Mitarbeiter vor Ort brach das Feuer gegen 17.30 Uhr in einem Zimmer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, bei ihrem Eintreffen befand sich keine Person in dem Raum. Verletzte gibt es nicht. Über die Ursache und die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Verletzte gibt es laut ersten Angaben keine. © René Priebe