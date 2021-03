Heidelberg. In einem Mehrfamilienhaus ist es am Samstag gegen 14.40 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Laut Polizei hatte sich zu zuvor Fett in einer heißen Pfanne auf dem Herd entzündet. Die 43-jährige Bewohnerin versuchte fälschlicherweise das brennende Fett mit Wasser zu löschen, wodurch eine Stichflamme entstand und den Herd sowie die Dunstabzugshaube entflammte. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße zügig löschen.

Durch den Brand wurde die Wohnungsinhaberin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten wurde das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert und die Hans-Thoma-Straße für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden von mehr als 10 000 Euro.