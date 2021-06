Festival mit 90 Auftritten in der Stadt

Heidelberg. Zwei große Open-Air-Bühnen und eine mobile, die als Truck durch die Stadt fährt: Vom 9. bis 18. Juli lockt das Sommerfestival „Lust4Live“ bei kostenlosem Eintritt in Heidelberg. Organisiert wird dieser Kultursommer von der Heidelberg Marketing GmbH in Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg sowie der Stadt Heidelberg.

„Es freut mich sehr, dass Heidelberg Teil des Kultursommers 2021 sein wird und Künstlerinnen und Künstler endlich wieder auftreten können und unsere Bürgerinnen und Bürger wieder Kultur in allen Stadtteilen genießen können“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner. Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt die Veranstaltungsreihe mit bis zu 500 000 Euro.

„Es ist eine Wohltat, wieder kulturelles Leben in der Stadt zu spüren. Schön, dass wir alle gemeinsam auf diesen Bühnen stehen – spielen, tanzen, singen – und gemeinsam dieses Festival auf die Beine gestellt haben“, ist auch Intendant Holger Schultze schon Feuer und Flamme.

Die Bühne auf dem Universitätsplatz widmet sich Jazz und Tanz. Die Heidelberger Sinfoniker, Dirik Schilgen, das Jazzhaus sowie das Theater und Orchester Heidelberg sind hier mit vielen anderen zu Gast. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 9. Juli, um 20.30 Uhr von den Heidelberger Sinfonikern. Die zweite Bühne auf der Liegewiese im Tiergartenfreibad im Neuenheimer Feld ist Pop, Rock, Hip-Hop und Poetry Slam von Künstlern wie Toni L, Freddy Wonder, Jo Bartmes und vielen mehr gewidmet. Für das Programm auf den großen Bühnen müssen Tickets im Internet oder direkt an der Theaterkasse gebucht werden, damit nicht zu viele Menschen zusammenkommen. miro

Info: Programm und Infos: www.heidelberg.de/lust4live