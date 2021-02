  Fernwärmeversorgung voraussichtlich am späten Abend wiederhergestellt

Heidelberg. Die Fernwärmeversorgung im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ist voraussichtlich am späten Abend wieder hergestellt. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg mit. Demnach sollen die rund 25 betroffenen Haushalte ab 22 Uhr wieder wie gewohnt versorgt werden. Im Bereich Keplerstraße, Schröderstraße und Werderstraße war aufgrund eines Defekts an einer Versorgungsleitung am Donnerstag ab etwa 11 Uhr die Fernwärmeversorgung unterbrochen.

Mitarbeiter waren vor Ort, um den Schaden - ein Defekt an einer Versorgungsleitung - zu beheben. Die Arbeiten würden voraussichtlich gegen 20.30 Uhr abgeschlossen sein, heißt es in der Mitteilung. Es könne jedoch noch bis etwa 22 Uhr dauern, bis die in diesem Bereich an das Fernwärmenetz angeschlossenen Haushalte wieder mit Wärme versorgt werden.