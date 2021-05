Fernwärmeunterbrechung im Stadtteil Boxberg

Heidelberg. Wegen eines Defektes an einer Leitung ist seit Mittwochmittag im Heidelberger Stadtteil Boxberg die Fernwärmeversorgung unterbrochen. Betroffen sind nach Angaben der Stadtwerke rund 200 Haushalte im Bereich der Straßen Boxbergring, Berghalde, Forstquelle, Auf der Weide, Am Erlenhain und Am Waldrand.

Die Stadtwerke Heidelberg gehen davon aus, dass die Fernwärmeversorgung gegen 18.30 Uhr wiederhergestellt sein wird. Anschließend dauere es wiederum etwa eine Stunde, bis die Haushalte wie gewohnt mit Wärme versorgt seien. Die Stadtwerke empfehlen daher, größere Warmwassermengen erst wieder gegen 19.30 Uhr zu entnehmen.