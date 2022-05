Feindbilder ablegen und aufklären

Heidelberg. „Gemeinsam gegen Queer-Feindlichkeit“ lautet das Motto der „Moving Forward“ Veranstaltung am Mittwoch, 25. Mai, im Karlstorbahnhof. Auf der Sommerbühne des Kulturhauses läuft ab 18 Uhr eine Sonderveranstaltung zu queer-feindlichen Zwischenfällen in Heidelberg. Nach einer Begrüßung von Bürgermeisterin Stefanie Jansen sprechen Vertreter und Vertreterinnen des Queeren Netzwerks Heidelberg, des Queer Festivals Heidelberg, von Open Dykes und der Beratungsstelle PLUS Rhein-Neckar mit der Community vor Ort, Polizei, Fachstellen und Verwaltungen. „Die Veranstaltung möchte Betroffenen Wort und Raum geben und die Möglichkeit bieten, in einer geschützten Atmosphäre Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Queeren Netzwerks Heidelberg mit dem Queer Festival Heidelberg, Open Dykes, dem Kulturhaus Karlstorbahnhof und dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Der Eintritt ist frei. vs