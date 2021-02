Heidelberg. Die Beweisaufnahme gleicht einer Sisyphosarbeit. Auch am fünften Verhandlungstag. Drei Richter, zwei Schöffen, eine Protokollführerin, zwei Chinesisch-Dolmetscher, ein Sprachgutachter, der Staatsanwalt und sechs Verteidiger tragen mit acht Zeugen die kleinen und kleinsten Teilchen zusammen, die am Ende das Geschehen juristisch bewertbar machen sollen. Haben diese drei Angeklagten dafür gesorgt, dass im Frühjahr 2020 rund 130 Kilogramm Marihuana in Heidelberg umgeschlagen wurden? Der Schwarzmarktpreis liegt bei geschätzt 650 000 Euro. Das Urteil wird Anfang Februar erwartet.

Drogen per Paketpost Die Deutsche Post definiert Betäubungs- und Rauschmittel als „gefährliche Güter“, die nicht versandt werden dürfen. Dennoch tauchen immer wieder Drogen-Pakete auf. Am 30. September 2020 stellte die Berliner Polizei in einem Paketverteilerzentrum vier Paketsendungen mit insgesamt 40 Kilogramm Marihuana aus Barcelona (Spanien) sicher. Durch eine beschädigte Verpackung strömte Marihuanageruch. Im April 2020 ist ein 23-Jähriger von Landgericht Duisburg zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte ein Paket mit 40 Kilo Drogen mit der normalen Paketpost verschickt und war aufgeflogen. Im Mai 2019 hat ein Ehepaar in der Nähe von Melbourne (Australien) ein Paket mit 20 Kilo Crystal Meth mit dem Schwarzmarkt-Wert von 6,2 Millionen Euro geschickt bekommen – aus Versehen. miro

Akkurate Schriftzeichen

Sorgfältig sind die chinesischen Schriftzeichen, kombiniert mit arabischen Zahlen, in einem Notizblock festgehalten. Daten, Handy- und Bewirtungskosten, Flugzeug- und Zugverbindungen, alles fein säuberlich notiert. Dazwischen Kürzel, die die Paketsendungen verschlüsseln könnten. Möglicherweise ist das Dokument die „Buchhaltung“ der wegen banden- und gewerbsmäßigen Drogenhandels angeklagten zwei Frauen und dem einen Mann im Alter zwischen 24 und 30 Jahren.

Gefunden wurde das wichtige Beweisstück in einer von drei Wohnungen, die die mutmaßlichen Drogenhändler in Heidelberg vorübergehend anmieteten. Wer die Informationen festgehalten hat, blieb am Dienstag zunächst offen. Verteidiger Tim Wulbrandt ließ seine Mandantin – die ältere der beiden Frauen – eilig in einer Verhandlungspause eine „Schriftprobe“ anfertigen, um zu belegen, dass sie nicht die Verfasserin der Schriftzeichen ist.

„Die Pakete waren sehr leicht. Ich dachte mir, dass da bestimmt Kleidung drin ist“, erinnert sich ein Paketbote, der im März 2020 regelmäßig in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Handschuhsheim lieferte. „Beim ersten Mal habe ich den Namen nicht auf der Klingel gefunden und dann die Handynummer angerufen, die auf dem Paket stand“, berichtet er am Dienstag dem Vorsitzenden Richter Jochen Herkle. Dann sei ein „asiatisch aussehender“ Mann heruntergekommen und habe ihm die Klingel gezeigt – „fürs nächste Mal“. An diese Adresse habe er stets zwei Pakete gleichzeitig geliefert. Sie seien „bis acht oder zehn Kilo“ schwer gewesen.

Er habe die Pakete auf Anhieb wiedererkannt, erklärt der Paketfahrer weiter: Auch zu einer Adresse in Dossenheim habe er solche Lieferungen gebracht. Sie seien allesamt „nicht hart, sondern weich“ und mit der Hand adressiert gewesen. Außerdem habe man sie „rundum mit Klebeband“ versehen. Mit Beginn der Corona-Pandemie musste der Paketfahrer sich keine Unterschriften mehr holen. Der 36-Jährige vermerkt sich ein schlichtes „F“ oder „H“, je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann das Paket entgegennimmt. Zwei Männer und eine Frau will er dort gesehen haben.

„Sie waren sehr freundlich“, erinnert sich eine Rentnerin an ihre vorübergehenden Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus auf dem Boxberg. Dort hätten „immer wieder andere gewohnt, Touristen meist“, weil das Appartement über Internetportale kurzeitvermietet wurde. Einmal sei „weißer Rauch“ in ihre Wohnung gewabert. Der Sache nachgehend, habe sie nebenan geklopft. „Ein junger Asiate hat aufgemacht, eine Frau saß drinnen am Computer.“ Auch einen zweiten, „älteren“ Mann sieht sie kommen und gehen. Wiedererkennen kann sie die Angeklagten, die kurz ihren Mund-Nase-Schutz nach unten schieben und ihre Gesichter zeigen, aber nicht.

Zuletzt gab es laut Anklageschrift „Lieferprobleme“: Fünf an eine Alias-Adresse in Handschuhsheim und in der Innenstadt gerichtete Pakete mit zusammen fast fünf Kilo der Droge fing die spanische Nationalpolizei ab. Das war Ende März.

Spanische Polizei sichert Ware

Wenig später beobachtet die Heidelberger Rentnerin, wie ihre beiden männlichen Nachbarn, jeder einen großen Koffer hinter sich herziehend, „Richtung Wald laufen“. Als schließlich die letzte Lieferung mit vier Kilogramm Cannabisblüten und -Blättern auf dem Boxberg ankommt, sind die Kurz-Wohnungsmieter bereits ausgeflogen. „Als ich von einem Spaziergang zurückkam, stand da ein Paket mit einem chinesischen Absender vor der Wohnungstür“, erinnert sich die Nachbarin, die die Polizei informierte. Zu diesem Zeitpunkt kurz vor Ostern sitzen die Angeklagten bereits in Haft. Sie waren drei Tage zuvor festgenommen worden, als sie gerade Pakete entgegennahmen.