Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat auch in diesem Jahr Feiern auf der Heidelberger Thingstätte in der Mainacht verboten. Es gilt ein Betretungsverbot zwischen Samstag, 30. April, ab 14 Uhr und Sonntag, 1. Mai, 12 Uhr. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst werden das Verbot kontrollieren. Auch Hauptwaldwege sind aufgrund des Aufbaus einer Zaunanlage rund um die Thingstätte gesperrt. Sie werden ebenfalls regelmäßig überprüft. Die Stadt weist daraufhin, dass jeder, der versucht, den Zaun zu überwinden, sich wegen Hausfriedensbruchs strafbar macht. Dies werde konsequent angezeigt. An den Zugangswegen zum Heiligenberg, auf dem sich die Thingstätte befindet, weisen Schilder auf das Betretungsverbot hin.

Zu viele Gefahrenquellen

Mit dem Verbot zieht die Verwaltung Konsequenzen aus mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen aus dem Jahr 2018. Schon 2017 gab es einen Schwerverletzten und einen Waldbrand. Teils strömten bis zu 15 000 Besucher auf den Heiligenberg. Es gab weder einen Veranstalter noch ein Sicherheitskonzept. Die Stadt Heidelberg gab schließlich eine Gefährdungsbeurteilung in Auftrag. Dieses hatte eine Reihe von hohen, zum Teil auch unzumutbaren Gefahrenquellen aufgezeigt.

Die Stadt Heidelberg steht nicht nur als Eigentümerin der Thingstätte, sondern auch als Ortspolizeibehörde in der Pflicht, Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zwar hatte die Stadtverwaltung bereits in der Vergangenheit diverse Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und Vorkehrungen getroffen, um ein Mindestmaß an Sicherheit zu ermöglichen. Doch laut Stadt hätten die Ereignisse von 2017 ein rigoroses Handeln notwendig werden lassen.

Weitere Informationen gibt es unter www.heidelberg.de/walpurgisnacht