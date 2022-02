„Feierbad“ im Neuenheimer Feld wird wieder geöffnet

Heidelberg. Das „Feierbad“ – eine im Jahr 2021 gestartete Veranstaltungsreihe für junge Menschen – wird voraussichtlich ab 4. März wieder an den Start gehen können: In einem Zelt auf dem Gelände neben dem Tiergartenschwimmbad im Neuenheimer Feld sollen wieder gemeinsam Konzerte und Partys gefeiert werden. Das gab die Heidelberger Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.

Möglich geworden sei die Öffnung durch die Lockerungen der Corona-Verordnung, die die Landesregierung nun verkündet habe, hieß es weiter. Das Zelt mitsamt der technischen Ausstattung hatte Heidelberg Marketing bereits direkt nach dem Gemeinderatsbeschluss im Dezember 2021 betriebsfertig gemacht.

Winteredition beschlossen

Das Projekt „Feierbad“ war im Sommer 2021 ins Leben gerufen worden mit dem Ziel, zusätzliche neue Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadt zu schaffen. Insgesamt 10 000 Jugendliche feierten im vergangenen Jahr mit Urban Club- und Partysounds an sechs Wochenenden unter freiem Himmel. Bei der Programmgestaltung hatten die jungen Veranstalter freie Hand, so die Stadtverwaltung.

Der Heidelberger Gemeinderat hatte in der Folge im Dezember 2021 beschlossen, dass das im Sommer so erfolgreich erprobte „Feierbad“-Konzept als Winteredition in einem Zelt auf dem Gelände am Tiergartenschwimmbad fortgeführt werden soll.