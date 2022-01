Feier in der Peterskirche

Heidelberg. Am Montag, 24. Januar, starb eine 23-Jährige, als ein bewaffneter Täter in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld um sich schoss. An diesem Montag, 31. Januar, gibt es deshalb ab 12 Uhr eine Gedenkfeier in der Peterskirche Heidelberg mit rund 200 geladenen Gästen. Der SWR überträgt die Feier live im Fernsehen und im Internet. Das Studierendenwerk schaltet eine Liveübertragung in eine Reihe von Heidelberger Mensen und Cafés. „Unter Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit“ werde die Übertragung im Marstallcafé, an der Zeughaus-Theke und im Theatersaal der Triplex-Mensa(1. OG) in der Altstadt stattfinden. Im Neuenheimer Feld ist das im Foyer der Zentralmensa vorgesehen, das Café Botanik, der Raum für Trauer im „Café Chez Pierre“ und in der Mensa der alten Pädagogischen Hochschule.

Um 12.24 Uhr lädt die Stadtverwaltung zu einer stadtweiten Schweigeminute ein. „Am Arbeitsplatz, in Geschäften, in Schulen und an vielen weiteren Orten“, bitte Oberbürgermeister Eckart Würzner, solle innegehalten werden. miro