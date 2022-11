Fast alles wie vor der Pandemie

Heidelberg/Mannheim. Wegen Corona sah es auch für die Weihnachtsmärkte in der Metropolregion in den vergangenen beiden Jahren eher duster aus. Das wird in diesem Jahr wieder anders sein – die meisten Städte rechnen mit großem Publikumsinteresse. „Die Menschen sind ausgehungert, sie wollen endlich wieder auf ihren gewohnten Weihnachtsmarkt“, sagte der Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, Mathias Schiemer. Mehr als 100 Stände seien angemeldet, „wir haben sehr viele Anfragen“, berichtet er. Zwar hätten einige Händler Personalprobleme, im Großen und Ganzen aber seien die Schausteller eins zu eins in Heidelberg wieder da wie vor der Pandemie.

Weniger Beleuchtung

Festlich aber soll es allerorten zugehen – wenn auch mit etwas weniger Beleuchtung und anderen Sparmaßnahmen. Wegen der Energiekrise verzichten etwa Stuttgart und Karlsruhe auf eine Eislaufbahn und setzen auf eine Rollschuhbahn. In Mannheim wird ebenfalls gespart und die Beleuchtung des Marktes am Wasserturm statt um 11 Uhr vormittags erst bei einsetzender Dämmerung gegen 16.30 Uhr eingeschaltet. Im vergangenen Jahr hatten viele Kommunen ihre Weihnachtsmärkte entweder wegen strenger Corona-Testregeln vorsorglich bereits abgesagt oder nach wenigen Öffnungstagen auf Weisung des Landes schließen müssen. Auch im Jahr davor hatte die Pandemie Schaustellern und Standbetreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht. lsw/sal