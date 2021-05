Farbschmierereien und Steinwürfe - Fenster an Polizeidienststellen beschädigt

Heidelberg. Ein oder mehrere Unbekannte haben an zwei Dienstgebäuden der Polizei Fenster beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Betroffen war das Gebäude der Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der Römerstraße sowie das der Verkehrsdienstes Heidelberg in der Rohrbacher Straße.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei vermutet, dass der Schaden durch das Werfen von Steinen entstanden ist. Am Gebäude in der Rohrbacher Straße wurde außerdem ein "polizeikritischer Schriftzug" angebracht.

Die Taten müssen sich laut Polizei ab dem späten Dienstagabend ereignet haben. Bemerkt wurden sie Mittwochnacht gegen ein Uhr. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg (Tel. 0621/174-4444) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

AdUnit urban-intext2