Familienpaten gesucht. Bedingung: Zeit und Zuwendung schenken

Sie sollten vor allem Lust haben, ein paar Stunden in der Woche mit Kindern zu verbringen: Die Stadt Heidelberg und der Caritasverband suchen Erwachsene, die sich als Familienpaten engagieren möchten – gedacht ist an zwei bis vier Stunden pro Woche, in denen die Ehrenamtlichen Familien und Alleinerziehende etwas entlasten und zum Beispiel mit den Kindern auf den Spielplatz gehen oder ihnen bei den Hausaufgaben helfen.

Die Pandemie habe viele Familien mehrfach belastet, betont Stephanie Hoffmann von der Psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes. Neben der Sorge um Gesundheit und Arbeitsplatz fielen soziale Kontakte, Strukturen wie der Präsenz-Schulunterricht und Freizeitangebote weg.

„Inzwischen werden die psychosozialen Folgen der Pandemie für Eltern und Kinder immer deutlicher“, weiß auch Sozial- und Familienbürgermeisterin Stefanie Jansen. Der Unterstützungsbedarf von Familien, die vor dem Krieg aus der Ukraine und anderen Ländern fliehen mussten, sei ebenfalls hoch: „Sie benötigen gerade im Alltag Hilfe, die nicht nur auf behördlichen Leistungen, sondern auf guten zwischenmenschlichen Beziehungen basiert“, sagt Jansen bei der Vorstellung des Familienpaten-Programms in den Räumen der Caritas-Beratungsstelle in der Südstadt.

Wer sich als Familienpate engagieren möchte, werde nicht alleingelassen: Sozialpädagogin Anja Christiani, im August als Koordinatorin des Projekts gestartet, verweist auf den ständigen Austausch mit ihr und den Partnern etwa beim Jugendamt. Pro Patenschaft sei zunächst an die Dauer von einem Jahr gedacht.

Schulungsangebote

Familien, die einen ehrenamtlichen Paten wünschen, können sicher sein, dass eine Person ausgewählt wird, die zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt und der sie vertrauen können. Die Paten bekommen ferner Schulungsangebote. Sie sollen über Kenntnisse in Erster Hilfe am Kind verfügen und mit den Themen Elternkommunikation sowie kindliche Entwicklung vertraut gemacht werden.

Bereits vor dem offiziellen Start des Patenprogramms zeichne sich ein reges Interesse ab – auf beiden Seiten. Christiani hat bereits Kontakt mit Fachschaften der Uni aufgenommen, denn nicht nur „Leihopas und Leihomas“ sollen Paten werden können, sondern Erwachsene jeden Alters. Sieben Studierende seien bereits sehr interessiert. Mit jedem Bewerber wird ein Auswahlgespräch geführt, um die Motivation und Stärken kennenzulernen – und um dann eine passende Familie finden zu können.

„Es profitieren beide Seiten von dem Programm“, ist Jansen sicher. Und so könnte das Ehrenamt etwa für Neugezogene das Eingewöhnen und Knüpfen von Kontakten erleichtern. „Solche Netzwerke sind für die Stadt gerade jetzt sehr wichtig.“

Doris Fischer, im Jugendamt Koordinatorin der Frühen Hilfen, geht davon aus, dass schon jetzt etwa 20 Familien Bedarf an Unterstützung eines Paten hätten. Das Programm sei ideal, um schnell Unterstützung zu bieten, bevor professionelle Hilfen etwa des Jugendamts aufgerufen werden.

Und was müssen potenzielle Familienpaten außer Zeit und Lust, mit Kindern umzugehen, noch mitbringen? „Offenheit und Toleranz – und Respekt für Menschen in anderen Situationen“, sagt Christiani, seien sehr wichtig. Und sollten doch einmal Fragen oder Konflikte auftauchen, stehen die Fachfrauen bereit: „Wer Familienpate werden möchte, muss dazu bereit sein, mit mir im Austausch zu bleiben“, betont die Koordinatorin einen weiteren Aspekt.