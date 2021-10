Familienkonzert über „Die kleine Hexe“ in Heidelberger Theater

Heidelberg. Sie ist erst 127 Jahre alt und darf deswegen noch nicht in der Walpurgisnacht mit den großen Hexen tanzen: „Die kleine Hexe“, wie sie Otfried Preußler in seinem berühmten Buch beschreibt. Aber sie nimmt trotzdem am Fest teil. Von den großen Hexen wird sie verdonnert, ein Jahr lang zu beweisen, dass sie eine gute Hexe ist. Wie sie das macht, gefällt den anderen Hexen allerdings gar nicht... Am Sonntag, 17. Oktober, kommen die Hexen als Familienkonzert (ab sechs Jahre) ins Theater Heidelberg.

Die Geschichte nach Otfried Preußlers berühmtem Kinderbuch wird hier musikalisch in der Komposition von Peter Francesco Marino auf die Bühne gebracht. Dieser schaffe es, „Stimmungen und Figuren in großer Farbenvielfalt darzustellen“, wie es in der Ankündigung des Theaters heißt. Unterstützt werden die Musikerinnen und Musiker dabei vom Publikum. Denn Mitsingen ist bei diesem Konzert ausdrücklich erwünscht. Karten (acht bis 20 Euro) sowie Informationen zum Programm gibt es online unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10, Telefon 06221/582 00 00 (Mail: tickets@theater.heidelberg.de).