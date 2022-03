Falsche Zivilbeamte bestehlen Senior

Heidelberg. Am Montag sind in der Friedrichstraße falsche zivile Polizeibeamte unterwegs gewesen und haben in der Wohnung eines 78-jährigen Rentners ein Smartphone und eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte ergaunert.

Der 78-Jährige kann sich laut Polizei nicht mehr genau an den Tat- und Zeitablauf erinnern und kann auch keine Beschreibung der Männer in bürgerlicher Kleidung abgeben. Klar scheint nur, dass sich die beiden „Polizeibeamten“ Zutritt in die Wohnung des 78-Jährigen verschafften und Bargeld, die EC-Karte, den Geldbeutel und ein Smartphone entwendeten.

Derzeit laufen noch die Ermittlungen. Eine Befragung der Nachbarschaft sowie weiterer möglicher Zeugen ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99 17 64 entgegen. pol/sko

